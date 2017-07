Reparos visão a segurança de usuários; Prefeitura tem realizado a limpeza e manutenção de praças e avenidas

publicado em 13/07/2017

Pensando no bem-estar e segurança dos moradores que frequentam a Praça Nozomu Abe, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Obras, finalizou nesta semana os reparos na pista de skate, que fica no bairro Cecap II. Dentre as melhorias estão a concretagem da pista e da rampa.

Além dessas obras, a equipe de pintura e sinalização também revitalizou a pintura do local. Foram feitas melhorias pontuais que visam a segurança dos usuários ao reforçar a estrutura das rampas.









Ao longo de todo ano a Prefeitura tem cumprido um calendário intenso de limpeza e manutenção de praças e avenidas. Nestes seis meses de 2017, o setor de obras já realizou 114 limpezas em praças (mais de uma limpeza em cada praça) e 1.300m² de roçagem em avenidas, além da limpeza em 912 lotes (entre públicos e particulares) e a recuperação 470 quilômetros de estradas rurais. Pela operação Tapa Buracos 900 toneladas de massa asfáltica já foram aplicadas.