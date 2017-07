Aline Ruiz





O número de acidentes com mortes no trânsito de Votuporanga tem chamado a atenção. Somente neste ano, foram oito pessoas que morreram após se envolverem em colisões pelas ruas da cidade. O assunto gerou polêmica e foi bastante discutido pelo poder público, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Tanto as autoridades como motoristas que trabalham diariamente pelas ruas, afirmam que o que falta é a conscientização da população.

Segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (INFOSIGA-SP), de janeiro a julho deste ano foram registrados 12 acidentes de trânsito em Votuporanga. Desse total, oito foram registradas em ruas e avenidas da cidade, segundo levantamento feito pelo A Cidade.

Os mototaxistas Leondenis Alves Rodrigues, de 45 anos, e Wagner da Silva Araújo, de 45 anos, não se sentem seguros dirigindo pelas ruas da cidade. “É o nosso trabalho e a nossa atenção precisa ser redobrada. Ninguém respeita ninguém, não adianta mudar ruas, sinalização e colocar radares, a falta de educação é dos próprios motoristas”, afirmaram.

O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, Jair de Oliveira, disse que o poder público tem feito a sua parte por meio de campanhas, palestras e reforçando a sinalização. “Agora, quem precisa nos ajudar a melhorar o trânsito são os próprios motoristas, a maioria dos acidentes ocorrem por causa de imprudência”, ressaltou.

De acordo com dados repassados pela Polícia Militar de Votuporanga, neste ano foram registrados um total de 443 acidentes de trânsito com vítimas na cidade. Sobre acidentes envolvendo motociclistas, os dados foram repassados pela Santa Casa de Votuporanga, que informou que em 2017 a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu 143 acidentes de trânsito com motocicletas acidentados.





Homicídio culposo

Na manhã de ontem, mais um acidente fatal foi registrado no trânsito de Votuporanga. A vítima foi um motociclista de 34 anos, identificado como Aparecido Flávio Toledo, que segundo informações preliminares da polícia foi atropelado por um carro no cruzamento das ruas Amazonas e Amapá.