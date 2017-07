Atletas de Votuporanga participaram da corrida de rua Austa Clínicas, com percurso de 8 quilômetros, disputada na manhã de domingo (09), em Rio Preto. Foram cerca de 700 atletas, sendo que o município foi representado pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Associação Votuporanguense de Atletismo (AVOA) cujo principal destaque entre as mulheres foi Carolina Gonçalves, que foi a primeira colocada em dois pontos do Desafio Strava.

Um belo trabalho de equipe contou com a efetiva colaboração na somatória de pontos, com Mara Costa, Jaciara Andrade e Márcia Borba. Entre os homens destaques para Maurício Padilha e Osmani Borba, quarto e quinto colocados, respectivamente, na categoria de 50 a 54 anos. José Medalha ainda conquistou a oitava posição entre os atletas de 30 a 34 anos, destacando-se também o bom trabalho de equipe feito por Fernando Cruz, Sílvio Bocato e Osmar Andrade. José Augusto foi o 8º na categoria de 35 a 39 anos.

O último desafio para a equipe SEL/AVOA antes da participação nos Jogos Regionais de Andradina, será neste domingo (16/7), quando os atletas disputam a Corrida Pedestre de Turiúba.