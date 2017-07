A afirmação é dos familiares do pároco; na tarde desta segunda-feira (10), a família informou que ele ainda está sonolento

publicado em 10/07/2017

Da redação

O padre Silvio Roberto dos Santos fez uma cirurgia para a retirada de um higroma cerebral, uma espécie de coágulo no crânio. A afirmação é dos familiares do pároco. Na tarde desta segunda-feira (10), a família informou que ele ainda está sonolento.

“Ele está com dreno intracraniano e ainda não dá para ter uma avaliação mais concreta do nível de consciência. Temos que aguardar. Lembramos que sua melhora é lenta e gradativa”, explicaram os familiares do padre.

O padre Silvio Roberto dos Santos está internado no Hospital Beneficência Portuguesa desde o último dia 4. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia causada por bactéria e endocardite, uma infecção no revestimento interno do coração.