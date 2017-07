Padre Silvio está internado desde o dia 18 de junho, em decorrência de uma endocardite

publicado em 19/07/2017

Aline Ruiz

O padre Silvio Roberto dos Santos saiu da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e estará agora sob cuidados semi-intensivo no hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto. Segundo os familiares do padre, as visitas continuam restritas para que ele não corra risco de novas intercorrências e infecções. “São ordens médicas, avisaremos os médicos liberarem as visitas”, disse o comunicado divulgado na tarde desta quarta-feira (19).

Padre Silvio está internado desde o dia 18 de junho, em decorrência de uma endocardite, uma infecção no endocárdio, o revestimento interno do coração. No dia 10 de julho, ele passou por uma cirurgia para retirada de um higroma cerebral, espécie de coágulo no crânio.

Logo após a cirurgia, o padre passou a tarde menos agitado e com um dreno intracraniano. No dia 11, o sacerdote começou a reagir, o dreno foi retirado e ele esboçou os primeiros sorrisos, balançou a cabeça respondendo a perguntas e tentou acompanhar as orações.

Já nesta quarta-feira (19), o padre saiu da UTI e agora recebe os tratamentos necessários no semi-intensivo. “O padre Silvio ficará ainda por muitos dias internado recebendo as medicações para combater a endocardite. Temos um longo caminho a percorrer, sabemos disso, mas o pior já passou”, concluiu a nota.