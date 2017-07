Para muitos profissionais da nutrição, o café da manhã é a principal refeição do dia. Um pãozinho é indispensável e sempre bem-vindo. Para muitos, isso é rotina. Para outros, em situação de vulnerabilidade, nem sempre. Pensando nisso, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, criou o projeto “Padaria Solidária”.

A intenção do projeto é prestar apoio efetivo às entidades socioassistenciais do município, atendendo crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, que precisam do complemento alimentar.

A iniciativa beneficiará entidades assistenciais, onde são atendidas cerca de 1500 pessoas entre crianças, adolescentes, idosos e pessoas com necessidades especiais. Os pães serão produzidos na Cozinha Piloto da Prefeitura, que tem capacidade de fornecer em torno de 4 mil pães por mês.

O “pregão” (modalidade de licitação do tipo menor preço) para a compra de insumos como farinha, óleo e fermento para a produção dos pães já está em andamento, e a expectativa é que a entrega dos alimentos dos alimentos prontos tenha início ainda este ano.

De acordo com Mônica, “com esse apoio, as entidades poderão direcionar o recurso gasto na compra desses alimentos em outras atividades, ou complementando ainda mais as refeições”.