A Ouvidoria da Prefeitura de Votuporanga tem realizado um importante trabalho no atendimento aos moradores da cidade. Em 2017, até agora 1.516 manifestações já foram registradas, com 93,93% índice de resolução. Através do órgão o cidadão pode solicitar serviços, buscar informações, enviar sugestões e até mesmo elogios.

Segundo informações do setor, entre os casos mais atendidos está em primeiro lugar buracos no asfalto, com 296 registros, especialmente no início de ano, época que o período de chuvas é intenso e provoca maiores danos no asfalto. Em seguida, terrenos de propriedades privadas com mato alto aparece com 166 citações. Construção irregular, abandonada ou sem projeto aparece em terceiro lugar, com 87 reclamações.

De acordo com o diretor do departamento de Controladoria Geral do Município, Ronaldo Armando de Mattos, ao receber as ocorrências, a ouvidoria classifica as mesmas em dois grupos, denúncias (situações graves) e serviços.

“Todos os casos são encaminhados ao setor competente, para que possam ser solucionados. Em alguns casos, como as denúncias, por serem mais graves, são resolvidas em um prazo mais rápido. Já os serviços, que não demandam de urgência, são resolvidos de acordo com cada pasta e sua demanda. Quando não são de responsabilidade do Poder Executivo, a pessoa é orientada a entrar em contato com o órgão encarregado”, destacou Ronaldo.

O diretor ainda falou que o índice de resolutividade é considerado excelente e que a atual administração tem trabalhado constantemente e procura responder as solicitações da população, conforme a Lei de Acesso à Informação prevê.

O atendimento pode ser feito de várias formas: por email, telefone, pessoalmente ou por intermédio do site da Prefeitura de Votuporanga.