O aniversário de 80 anos de Votuporanga, comemorado no próximo dia 8 de agosto (terça-feira), será repleto de atrações. Para celebrar a data, a Prefeitura está elaborando um calendário de festividades, prevendo inaugurações e atos oficiais, além de eventos esportivos e culturais.

Uma das principais atividades do período festivo será o tradicional Desfile Cívico, que, a pedido do prefeito João Dado, voltará a ser realizado neste ano, na rua Amazonas, na manhã do feriado de aniversário da cidade (8/8), com saída às 9h.

Além dos grupos e instituições do município, que já estão em contato com a Prefeitura para a formatação do desfile, como atiradores do Tiro de Guerra, estudantes e representantes das forças policiais, está confirmada a participação da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto (SP) logo após o final do desfile, por volta das 11h, no palco da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, com o espetáculo musical “Soprando Raízes”, sob a regência e direção artística do maestro Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos.

O show é resultado de uma ação desenvolvida pela orquestra, focada no resgate, valorização e preservação da cultura caipira, por meio da execução instrumental de peças do cancioneiro sertanejo.

Como parte da apresentação, integrantes da Facmol também dançam a catira, referenciando uma das mais tradicionais manifestações folclóricas da cultura popular brasileira.

A regência do espetáculo propõe o diálogo entre o peso sonoro dos metais, das madeiras e da percussão e os elementos tradicionais da música caipira. As canções recebem uma roupagem moderna, compondo um repertório executado de forma dinâmica e inovadora.

A vinda da Facmol tem o patrocínio dos Supermercados Proença, com apoio da Prefeitura de Votuporanga.

Sobre a Orquestra de Sopros e Percussão Facmol

Fundada em 2010, na cidade de Pereira Berreto (SP), a Orquestra de Sopros e Percussão Facmol é um grupo instrumental composto por 89 integrantes. O grupo iniciou suas atividades a partir de um desdobramento da ação cultural da Fanfarra Celda Melo de Oliveira (Facmol), orginalmente criada em 1992.

Por conta desse histórico, elementos da sonoridade típica das fanfarras são característicos no trabalho da orquestra, que apresenta uma perspectiva dinâmica e inovadora em seu repertório, propondo um diálogo entre o erudito e o popular.

A orquestra possui um histórico de grande sucesso, com mais de 170 premiações, obtidas em concursos e mostras de todo o país.

O grupo aposta na qualidade musical de seus integrantes e na irreverência natural de seus componentes mais jovens. Com atuações performáticas, os membros da orquestra, além de oferecerem um espetáculo musical de grande valor artístico, envolvem o público com uma dinâmica de palco inovadora e moderna.