O final de semana foi repleto de atividades na sala de oficinas do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, localizado no Parque da Cultura. No último sábado (15/7) e domingo (16/7), o espaço foi ocupado pela oficina “A Contação de Histórias Através do Barbante, do Desenho e Dobradura", ministrada pela arte-educadora, escritora e contadora de histórias Fernanda Munhão.

Realizada numa parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e a Poiesis - Organização Social de Cultura, gestora do Programa Oficinas Culturais da Secretaria de Estado da Cultura, a oficina reuniu cerca de 20 participantes interessados em ampliar suas habilidades e conhecimentos de técnicas narrativas.

A atividade foi dividida em três partes: técnica do desenho, técnica da dobradura e técnica do barbante, que foram apresentadas ao público de forma sequencial ao longo do final de semana.

Ao fim de cada etapa, os participantes tiveram a oportunidade de apresentar uma breve contação de histórias, elaborada a partir das técnicas trabalhadas pela mediadora, podendo, assim, criar suas próprias narrativas.

Além da familiarização com as técnicas do desenho, da dobradura e do barbante, a oficina ainda proporcionou aos inscritos lições de sensibilização e aperfeiçoamento da audição e intuição de histórias e o aprendizado na criação de novas técnicas criativas para o enriquecimento da prática da contação.