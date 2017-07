Há cerca de 40 dias em funcionamento, o Odonto Móvel já atendeu 120 estudantes das escolas públicas municipais da cidade. A preocupação com a saúde, educação e o desenvolvimento das crianças e adolescentes norteia as ações da Prefeitura de Votuporanga.

Desde sua inauguração, em maio deste ano, o Odonto Móvel instalou-se na unidade do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, atendendo 70 alunos que foram encaminhados para o serviço após avaliação profissional. Em seguida, foi a vez das 50 crianças e adolescentes do projeto “Soldado Mirim” receberem os cuidados bucais.

No período de férias escolares, o trailer encontra-se na Unidade de Saúde “Carmen Martins Maria Moretin”, no bairro Paineiras, dando suporte ao atendimento bucal da comunidade. Após esse período, o serviço volta a ser prestado no CEM “Clary”, para que os últimos alunos sejam atendidos. A próxima escola a receber o benefício será o CEM "Profª Neyde Tonanni Marão", no Jardim das Palmeiras I.

A secretária de Saúde, Marcia Reina, ressalta que “apesar de ter uma estrutura completa, o trailer funciona em caráter temporário até a preparação do ônibus que já foi adquirido e está sendo equipado, que atenderá em definitivo num espaço amplo, com capacidade de atendimento duplicado, já que acolherá 4 profissionais, com mais funcionalidades, podendo realizar procedimentos mais complexos”.

Atendimentos

Os atendimentos do Odonto Móvel são realizados nos horários de funcionamento das escolas e com base em levantamento epidemiológico, de acordo com as unidades de ensino que apresentarem maiores índices de problemas bucais e posteriormente percorrerá as demais unidades.

O serviço será gratuito e oferecido pelo SUS e garantirá tratamentos odontológicos preventivos e curativos. O objetivo é reduzir o absenteísmo em relação aos agendamentos de crianças nas unidades de saúde, e encaminhadas pelas escolas, devido a dificuldade de serem acompanhadas para atendimento em horário comercial. Além disso, a estratégia vai ampliar a cobertura e apoio às atividades da estratégia de saúde da família e equipe de prevenção odontológica das unidades de saúde, diminuindo os índices de problemas bucais nesses estudantes.