Este domingo (9/7) será de reconhecimento e homenagens aos soldados combatentes na Revolução Constitucionalista de 1932. A solenidade será realizada às 9h30 na Praça Nozomu Abê, localizada na avenida Nove de Julho, e contará com apresentação da tropa do Tiro de Guerra e das crianças do projeto Soldado Mirim. Toda a população está convidada.

Em uma cerimônia repleta de honras aos já conhecidos soldados votuporanguenses que participaram da revolução, as homenagens e reconhecimento se estenderão a outros nomes de soldados que também participaram da revolução e foram descobertas, através de pesquisa realizada pela Prefeitura.

Atualmente, a Praça 9 de Julho já homenageia Alfredo R. Simões, Anibal Martins, Aziz José Abdo, Felicio Gorayeb, Felipe Munhos, Hernani de Mattos Nabuco, Judith Freitas S. Saltini, Leônidas Pereira de Almeida, Luiz Saltini, Ofélia Catelli Jabur, Narciso Pelegrini, Olívio Araújo e Nelciades de Oliveira, com um obelisco, inaugurado em 2010, pelo então prefeito Junior Marão. Os nomes estão inscritos numa placa, entronizada pelo prefeito Luiz Garcia De Haro, em 9 de julho de 1976.

Sobre o Dia da Revolução Constitucionalista

A Revolução Constitucionalista de 1932, Revolução de 1932 ou Guerra Paulista, foi o movimento armado ocorrido no Estado de São Paulo, entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo a derrubada do Governo Provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova constituição para o Brasil.