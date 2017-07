A unidade de Votuporanga deverá ser inaugurada no segundo semestre deste ano; a expectativa é que 240 pessoas sejam contratadas de imediato para diversos setores

publicado em 05/07/2017

A rede de supermercados Laranjão continua com o processo seletivo aberto para 240 vagas da unidade de Votuporanga, prevista para ser inaugurada no segundo semestre deste ano. Somente no primeiro dia, cerca de 3 mil currículos foram cadastrados no sistema da UNARH Assessoria Empresarial, que é responsável pela seleção e contratação dos colaboradores. O cadastro é gratuito e não tem prazo final determinado.

“Pensamos, diariamente, no bem estar e desenvolvimento da nossa equipe, por isso disponibilizamos treinamentos e muitos benefícios que também serão oferecidos para os novos contratados. Atualmente, temos 1,4 mil colaboradores em 10 lojas do Laranjão”, destacou Lauro César Bianchi, diretor da rede.

São oportunidades em diversas áreas, desde vagas de gestão a operacionais, como, por exemplo, gerente administrativo, auxiliar financeiro, assistente administrativo, repositor, operador de câmera fria, balconista e caixas, encarregado de feirinha, açougueiro, padeiro, peixeiro, recepcionista, encarregado de logística e distribuição, conferente de mercadorias, entre outros.

Todo o processo é coordenado pela agência votuporanguense UNARH Assessoria Empresarial. O cadastro é gratuito e não tem um prazo final determinado para envio, basta acessar o site www.unarh.com.br e preencher o formulário online.

Não serão aceitos currículos em papel. Dúvidas podem ser solucionadas pelos telefones (17) 3422-5968 ou (17) 3046-4082 ou (17) 99705-9991 ou na rua Tocantins, 3112.