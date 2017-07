Todo o processo é coordenado pela agência votuporanguense UNARH Assessoria Empresarial.

publicado em 01/07/2017

As obras da unidade do Laranjão em Votuporanga estão a todo vapor. Com a previsão de inauguração para os próximos meses, a rede abre nesta segunda-feira (3/7) o processo seletivo que visa a contratação de 240 funcionários para atuar no supermercado em construção na rua das Américas, região central da cidade.

Todo o processo é coordenado pela agência votuporanguense UNARH Assessoria Empresarial. São oportunidades em diversas áreas, desde vagas de gestão a operacionais, como, por exemplo, gerente administrativo, auxiliar financeiro, assistente administrativo, repositor, operador de câmera fria, balconista e caixas, encarregado de feirinha, açougueiro, padeiro, peixeiro, recepcionista, encarregado de logística e distribuição, conferente de mercadorias, entre outros.

Segundo informações da diretora da UNARH, Lucielena Corte, a seleção segue até que todas as vagas sejam atendidas. A UNARH manterá o recebimento de currículos mesmo após a inauguração do Laranjão para que fiquem à disposição da empresa, conforme a necessidade.