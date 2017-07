Segundo apurado pela reportagem, o adolescente estava em uma lanchonete ajudando na limpeza quando foi encontrado caído, já sem vida

publicado em 10/07/2017

Uma fatalidade tirou a vida de um garoto de 14 anos em Cosmorama neste domingo (9/7). Ele foi vítima de descarga elétrica supostamente de 220 volts ao limpar uma máquina de assar frangos.

Segundo apurado pela reportagem, o adolescente de família humilde estava em uma lanchonete ajudando na limpeza, quando foi encontrado caído, já sem vida.

A morte precoce do menino abalou os familiares, moradores e o dono do estabelecimento. A Polícia Civil registrou o caso e a Polícia Científica fez perícia para determinar as circunstâncias da morte.

O corpo da vítima foi encaminhada ao IML e será sepultado nesta segunda-feira, em horário a ser definido pela família.