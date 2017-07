Na última terça-feira, o Fisav respondeu o requerimento do vereador Hery Kattwinkel, que pediu informações sobre o Fisav Rodeio Show

publicado em 15/07/2017

O presidente do Fundo, Ademar de Lucas, Nomura, afirmou que não há contrato de exclusividade com nenhuma empresa

Da redação





O Fundo das Instituições So ciais Associadas de Votuporanga, o Fisav, respondeu na última terça-feira o requerimento do vereador Hery Kattwinkel, que solicitou informações sobre a primeira edição do Fisav Rodeio Show, que será realizado de 3 a 8 de agosto no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, na vicinal de acesso à Parisi. A afirmação é do presidente do Fisav, Ademar de Lucas, o Nomura.

No requerimento, o vereador afirma que cabe ao legislador receber informações que sejam de interesse da comunidade, vislumbrando sanar dúvidas de munícipes.

Ele requereu quais os shows do ano, com suas respectivas datas e valores; os contratos de shows; se há contrato de exclusividade com alguma empresa do ramo artístico; o contrato com a empresa que prestará os serviços da venda dos ingressos e por qual motivo não se permite a participação de cantores da cidade se apresentarem nos shows.

Em entrevista ao A Cidade, o presidente do Fundo, Ademar de Lucas, Nomura, durante a assinatura de autorização de uso do Centro de Eventos no gabinete do prefeito, disse que os valores estão fechados e alguns ajustes estão sendo feitos. Ele afirmou que não há contrato de exclusividade com nenhuma empresa.

“As produções dos cantores estão analisando as especificações técnicas dos contratos, visando não haver falhas nos shows. Foi uma grade boa e um preço bom, por isso foi escolhida. Além disso, também pedimos um contrato para uma empresa de venda de ingressos de Votuporanga, mas não recebemos a resposta e fechamos com uma de São José do Rio Preto. Sobre a participação de cantores da cidade, temos o Gustavo Mioto, com uma das melhores músicas do Brasil”, afirmou o presidente do Fisav.

Ele afirmou ainda que essas dificuldades foram enfrentadas e que tudo voltará à normalidade. “Foi uma semana mais dura para nós. Tem pessoas com instinto de atrapalhar um pouco o trabalho do Fisav e de destruir um pouco a imagem, mas com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, da Câmara e com o apoio do próprio Fundo vamos voltar à normalidade”, disse Ademar de Lucas.

O prefeito João Dado avaliou a atitude do vereador como um “engano” e afirmou que o governo está a favor do Fundo das Instituições Sociais Associadas de Votuporanga. “Eu entendo que as pessoas quando iniciam seus mandatos, elas têm até o direito de errar. Penso que foi um engano do vereador Hery e não representa a posição de governo. O Fisav vai ser o realizador dessa festa nos quatro anos do nosso governo. Eu quero declarar aqui, em alto e bom som, para que não haja dúvida de que o Fundo seja o idealizador dessa festa”, garantiu Dado.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)