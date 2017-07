Os 100 primeiros ganharão uma cortesia para o show da dupla Munhoz e Mariano

publicado em 03/07/2017

No próximo sábado (8), o Fisav Rodeio Show vai promover a adesivagem dos veículos para a divulgação da festa. Os 100 primeiros que forem adesivados ganharão uma cortesia para o show da dupla Munhoz e Mariano. Os interessados deverão levar os carros, a partir das 17h, no Parque da Cultura, em frente ao forrozão do Santa Fé. No entanto, será feita uma vistoria na entrada do estacionamento oficial no dia da festa.

Permanentes

A Permanente continua no valor de R$ 93 ( 1° lote) e pode ser adquirido em diversos pontos de venda espalhados pela cidade. Já as vendas dos ingressos avulsos são realizadas somente no escritório da Fisav que fica na Rua Pará, 3060 - Centro e no site www.jvingressos.com.br/fisav. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-1294 ou pela página oficial da festa no Facebook: www.facebook.com.br/fisavrodeioshow.

Permanentes Estacionamento Oficial

A instituição disponibiliza dois tipos de vagas: a normal e a vip, as duas ficam dentro do centro de eventos “Helder Henrique Galera”.

A diferença é que o vip fica próximo à entrada do evento e ainda conta com uma área asfaltada e vaga reservada. O valor da permanente do estacionamento normal é de R$120, já o vip é R$180. As vendas são realizadas somente no escritório do Fisav.

Shows