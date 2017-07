Convites são comercializados no valor de R$150 até quarta-feira (12/7); festa terá 100% da renda revertida para Santa Casa de Votuporanga

publicado em 10/07/2017

A Feijuca do Bem, promovida pela Santa Casa de Votuporanga, está movimentando o município e a região. O evento 100% filantrópico será no próximo dia 22 e, nesta quinta-feira (13/7), será realizada virada do primeiro para segundo lote desta megafesta beneficente.

Os ingressos ainda podem ser adquiridos até quarta-feira (12/7), no valor de R$150, dividido em três vezes no cartão. Os pontos de venda são: Administração do Hospital, Guichê Web (loja física no Espaço Jardim (São Bento) e no site

feijucadobem

), O Porão e Casa do Espeto. São todas essas possibilidades para não deixar ninguém de fora do evento do ano.

A Feijuca agrada os votuporanguenses devido à qualidade. Serão oito horas de festa, com muita música, comida e bebida à vontade. A festa será no Centro de Eventos da Ilha do Pescador, a partir das 14h.

Nas atrações, referências de samba e axé, vindas diretamente do Nordeste. O grupo Sambô traz seus maiores sucessos na mala, para animar o público. O cantor Reinaldinho (Terra Samba) também se apresenta no evento, com energia e alto astral. Coroando tem Seu Moço misturando vários ritmos, com repertório diferente e contagiante.

A Feijuca do Bem também é sinônimo de diversidade de gêneros musicais. Os DJs Betinho (Band Folia) e os votuporanguenses Lukinha e Ju Balbi sobem ao palco da festa, levando sertanejo, clássicos dos anos 80, 90 e muito axé.

Na culinária, o Buffet Paladar é quem comanda a cozinha. Além da deliciosa feijoada – versões completa e light, serão servidos caldinho de feijão, torresmo, pastelzinho (carne/queijo), arroz branco, couve, farofa, vinagrete, laranja e doces de leite e de abóbora.

O evento é open bar, assinado pelo Cézar Festas, garantindo cerveja Brahma – normal e Extra, refrigerante, água geladas durante toda festa.

Já a equipe Acapulco Bares e Drinks é responsável pelas bebidas destiladas de limão e morango, além de um drink especial e tequilas.

A Feijuca do Bem é promovida pela Santa Casa, com a parceria da Ops Eventos e colaboração do produtor Matheus Rodero. Os convites são limitados e a procura está grande. “Convidamos Votuporanga e região para prestigiar nosso evento, que tem como objetivo levantar receita para o Hospital. Precisamos do apoio de todos para que possamos manter nossos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) com muita qualidade e humanização. Chame seus amigos, participe desta festa maravilhosa e nos auxilie a salvar vidas. Nossos pacientes agradecem”, afirmou o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana.

Mais informações sobre a Feijuca do Bem no telefone (17) 3405-9139, no Núcleo de Comunicação do Hospital.

Com pouco mais de dez anos de estrada, o Sambô virou referência nos palcos por conta de sua ousadia musical, unindo rock com samba e transformando clássicos em um som cheio de suingue e batuque. Isso não muda com a renovação da formação. A pegada soul de Hugo Rafael se une ao molejo de Zé da Paz que passeia no rock das baquetas de Jacques Monastier para ganhar vida no cavaco de Feijuca, além da direção musical de Ricardo Gama, ex-integrante e idealizador da banda. Isso é mais do que nunca o Sambô e a união no palco comprova isso. Desde o início, o grupo é formado por artistas de diferentes escolas e estilos musicais, por isso essa mistura é inevitável. Sem pretensões de formar uma banda, se reuniram em uma tradicional roda de samba para animar um aniversário de um amigo. Doze anos após essa reunião tão bem-sucedida, uma nova voz chega para dar fôlego novo ao projeto que conquistou um público fiel, apaixonado pela música e pela festa que o Sambô faz no palco, de um jeito leve e descontraído. Pediu para sambar, sempre é Sambô!

Sucesso nos anos 90 como vocalista do “Terra Samba”, hoje Reinaldinho aposta na força de um novo movimento artístico para trazer de volta aos palcos um segmento ímpar no mercado da música baiana. Quem não se lembra dos sucessos ‘Liberar Geral’, ‘Tô Fraco’ e ‘Carrinho de Mão’ eternizados na voz de Reinaldinho, do grupo Terra Samba? Nos anos 90, ele era uma das principais referências do axé não só na Bahia, mas em todo o país. Junto ao grupo, o artista vendeu mais de três milhões de discos e recebeu diversos prêmios ao longo da carreira, o consagrando e colocando-o em posição de respeito perante amigos, parceiros e a imprensa que sempre o apoiou e demonstra apoio e carinho, inclusive nos dias atuais. Gravou 13 CDS, 1 DVD, participou de programas de rádio e TV por todo o Brasil e também na Europa.

Cantor, músico e compositor Ricardo Vançan, o Seu Moço é autodidata na música. Toca violão, guitarra, percussão, entre outros. A paixão pela música surgiu aos 11 anos de idade quando acompanhava seu pai Sergio Vançan, um renomado cantor de MPB, por diversas cidades.

São 15 anos dedicados profissionalmente à música, há quatro anos vem divulgando seu show sertanejo eletrizante e divulgando suas músicas autorais por todo Brasil. Com cinco discos lançados Seu Moço preparou com muito carinho o sexto CD, que tem como título "VAI, HUMILHA", um CD com 14 faixas inéditas e três bônus, produzido e gravado em Goiânia.

Conhecidíssimo nas festas, o DJ Betinho agita todo o público em suas apresentações. Seu alto astral garante um evento de sucesso, colaborando ainda mais com a Feijuca do Bem. Ele esteve no Oba!, em 2015, e sua participação foi sucesso. Atualmente, é apresentador do programa "Axé Band" (Band FM), que vai ao ar todo sábado e domingo das 12h às 14h, Betinho comanda na televisão o "Band Folia" (Band).

DJ Lukinha e DJ Ju Balbi

A Feijuca do Bem traz talentos votuporanguenses. Os DJS Lukinha e Ju Balbi, conhecidos e queridos do público, prometem não deixar ninguém parado. Os dois se apresentam em diversos shows de Votuporanga e região.