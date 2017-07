Encontro será realizado nesta quinta-feira (6/7), às 19h30, com o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro

publicado em 05/07/2017

O mês de julho começa com mais uma edição do Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde. Nesta quinta-feira (6/7), o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro irá falar sobre o crescimento e desenvolvimento infantil, a partir das 19h30, na sala de treinamentos 2.

Rodrigo contou que o evento é a continuação do último encontro. “Estamos estudando a caderneta de saúde da criança. Na edição passada, tratamos sobre aleitamento materno, direito da mãe e do pai e registro civil de nascimento. Nesta semana, discutiremos os 10 passos para alimentação saudável, a importância do calendário vacinal, prevenção de acidentes, como estimular a criança e a importância do brincar no desenvolvimento neuropsíquico, informações extremamente importantes para seu crescimento”, afirmou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, convida todas as gestantes e seus familiares. “O nosso objetivo principal é orientar as futuras mães e parentes sobre os cuidados com os bebês, as preparando para este momento especial. Além disso, elas se familiarizam com nossos profissionais e nossa estrutura. Quero chamar as grávidas para participar conosco deste projeto, visando sempre a saúde das gestantes e seus filhos”, destaca.