A neta afirmou ao A Cidade que alguns medicamentos, como pomadas para feridas e fraldas estão em falta

publicado em 18/07/2017

Há dois anos, Ovila Clara de Camargo foi diagnosticada com a doença de Alzheimer e a família tem passado por dificuldades Foto: Arquivo Pessoal

Da Redação





Michele Lourenço Silva, de 34 anos, e a família tem passado por dificuldades nos últimos meses. Há dois anos a avó, Ovila Clara de Camargo, de 90 anos, foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, uma doença progressiva que destrói a memória e outras importantes funções mentais, e desde então tem que prestar os devidos cuidados à idosa.

A neta afirmou ao A Cidade que alguns medicamentos, como pomadas para feridas e fraldas estão em falta. “Preciso das pomadas Curatech e Saf-gel que são difíceis de encontrar e são caras. A pele da minha avó está muito sensível e acaba escoriando. As fraldas geriátricas também estão em falta em casa, preciso comprar, mas não temos condições”, explicou.

O alimento essencial, Nutrison, que segundo a neta custa em média R$80, também está faltando. “É um alimento caro e que dura apenas dois dias, já que são seis refeições diárias. Preciso de ajuda para ajudar a minha avó. Também temos contas e receitas de remédios. São despesas que estão sendo difíceis de pagar”, afirmou Michele Lourenço Silva.

O agravante para a neta também é o desemprego. Para cuidar da avó, ela não trabalha e pede a oportunidade de atuar como arrematadeira em casa. “Tenho experiência nesse trabalho e assim posso cuidar dela ao mesmo tempo em casa. Preciso que alguém me dê essa oportunidade”, afirmou a neta Michele Lourenço Silva.

As doações podem ser feitas na rua dos Lírios, 3.157, no bairro São João. O contato para as doações é o 99269-9927.