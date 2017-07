O Espaço Empresarial "David Mendonça Pontes" e a Incubadora de Empresas já começou a atender junto ao Centro do Empreendedor de Votuporanga, criado pela Prefeitura para abrigar diversos serviços voltados à geração de emprego e renda. A inauguração do prédio será no dia 11 de agosto, às 18 horas, dentro das festividades do aniversário de 80 anos de Votuporanga.

Segundo o gerente do Espaço Empresarial, Ricardo Zacarelli Lopes, das três empresas que estavam incubadas, uma já se instalou num endereço comercial próprio, enquanto que as outras duas, estão devidamente ambientadas no Centro do Empreendedor. Ele destaca que "ainda existem três boxes disponíveis, um deles com a proposta em fase de aprovação".

Ricardo Zacarelli Lopes destaca que "se antes o Espaço já oferecia facilidades para o crescimento destas empresas, agora ficará ainda melhor, pois o Centro do Empreendedor concentrará organismos que poderão alavancar estas empresas, como a Sala do Empreendedor, por exemplo, na oferta de informações, cursos e outras ações voltadas para o empreendedorismo". O horário de funcionamento do Espaço Empresarial é das 7h30 às 17h, no entanto, as empresas incubadas, se desejarem, podem girar 24 horas, de acordo com sua necessidade de produção.

Já estão atendendo normalmente como empresa incubada a Fábrica de Ideias, especializada em cortes à laser e impressão digital; a Júlia & Júlia, oficina de costura; e em compasso de aprovação e instalação, a Lagartola, empresa de marketing e criação de design e comunicação.

O Espaço Empresarial “David Mendonça Pontes” beneficia o aglomerado produtivo da região e é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, resultado de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Votuporanga, tendo como parceiros importantes o Senai, Senac e Sebrae.

Acessa SP em novo endereço

A Secretaria da Cidade também já concluiu mudança da unidade Sul do Acessa São Paulo do Espaço Empresarial para o Centro de Educação e Cidadania "Leila Valquíria de Souza", na rua Aparecido Felício de Castro, nº 306, Conjunto Habitacional Sonho Meu. Atualmente são três pontos de atendimento que incluem: a Galeria Central, defronte à Praça Dr. Fernando Costa, telefone (17) 3422-4601 e o Distrito de Simonsen. O horário de funcionamento é das 8 às 17h. Dentre os serviços oferecidos gratuitamente aos usuários, estão a confecção de currículos, acesso aos programas sociais estaduais e federais, cursos à distância, e-mails e redes sociais.