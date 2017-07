Luis Cláudio Madalozzo solicitou duas caixas com 12 unidades do mantimento para cada casal de convidados de seu aniversário, ao invés de presentes

publicado em 20/07/2017

A solidariedade do empresário Luis Cláudio Madalozzo, do Estofados Vanessa, marcou a semana. Ele e sua esposa Celia Beatriz C. Madalozzo doaram 902 litros de leite para a Santa Casa de Votuporanga, que foram arrecadados na festa de aniversário de Luis Cláudio, em sua fazenda.

O empresário solicitou que, ao invés de presentes, cada casal de amigos destinasse duas caixas de leite com 12 unidades em prol do Hospital. “Realizo ações beneficentes, com objetivo de incentivar meus amigos a fazer o mesmo e colaborar com quem precisa”, disse.

Luis Claudio é irmão da Santa Casa. Como forma de agradecimento, ele colocou uma faixa na entrada de sua propriedade em nome da Instituição. “Para sensibilizar meus convidados e ressaltar a importância da doação, fiz uma apresentação sobre Hospital com dados de número de atendimentos e sua demanda”, contou.

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana agradeceu a iniciativa. “Essa quantidade de leite atende nossa demanda em 10 dias, reduzindo os gastos com a compra. A população de Votuporanga é muito solidária com nossa Santa Casa, destinando doações, principalmente alimentos. Agradecemos imensamente cada apoio, que é revertido para centenas de pacientes. Luis Cláudio sabe de nossa necessidade e promoveu uma ação extremamente importante para nós, colaborando significativamente para fornecimento de refeições”, finalizou.