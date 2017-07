Desde o começo do ano a Saev Ambiental tem trabalhado em conjunto com a Prefeitura de Votuporanga para melhorar as políticas ambientais e os índices arbóreos do município. Em 2017, até o momento já foram plantadas 6.411 mil novas árvores em calçadas, áreas verdes e de proteção.

“A qualidade de vida passa diretamente pela preservação do meio ambiente. O nosso trabalho é sempre buscar envolver toda a população, como é o caso do Disque Árvore, que incentiva o plantio de árvores nas calçadas e quintais, e já plantou 507 unidades”, complementou o superintendente adjunto da Autarquia, o engenheiro Marcelo Marin Zeitune.

Ainda de acordo com o engenheiro, a Superintendência já plantou 5.589 mudas em Áreas de Preservação Permanentes (APPs) nos Parques Boa Vista I e II, 5º e 6º Distritos Industriais. Essas áreas auxiliam na proteção e manutenção dos recursos hídricos, diversidade de plantas, animais e controle da erosão do solo. Os números podem ser vistos no Placar da Árvore, no site www.saev.com.br

Entre os números, também estão as unidades arbóreas plantadas para compensar as retiradas, para compensar espécies retiradas por motivos como implantação de loteamentos ou surgimento de doenças que comprometem o desenvolvimento arbóreo, que foram 295.

Para fazer o plantio na área urbana, a Saev Ambiental oferece sete espécies diferentes de árvores, que vão depender do local em que será plantada, para que calçadas, equipamentos públicos, transito de pedestres e a fiação da rede de energia elétrica sejam danificados. Já nas áreas de proteção e rurais, são usadas espécies nativas da região, para a recuperação da fauna local. Todas são cultivadas no viveiro do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Mata” ou provêm de doações.

Para os moradores que quiserem pedir árvores pelo 0800 770 1950 ou (17) 3405-9191.