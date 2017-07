A primeira exibição, “No Paraíso das Solteironas”, é das 10h30 às 12h15

publicado em 04/07/2017

Da redação

A partir de hoje até sábado, o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” tem uma programação diversificada para o público que visitar o local. Terá exibições de filmes gratuitos em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição, “No Paraíso das Solteironas”, é das 10h30 às 12h15. Amácio Mazzaroppi interpreta Joaquim Cabrito, caboclo em busca da sorte na cidade grande, que mal poderia imaginar ser assediado por um grupo de solteironas em busca de um “tipão”, assim como ele. Na bagunça, ele ainda tem tempo para se envolver em confusões com a dona do hotel e é colocado às voltas com uma quadrilha e um grupo de ciganos.

No período da tarde, das 14h às 15h45, é exibido “Vida de Menina”. Pouco após a abolição da escravatura e a proclamação da república no Brasil, Helena Morley começa a escrever seu diário, que revela seu universo e um país adolescente como a menina. Além de se achar feia, ela é magra, desengonçada e sardenta. Não é boa aluna nem comportada como sua irmã. Mas Helena, como nenhuma outra garota de Diamantina, escreve. É neste diário que ela debocha e desmascara as pretensas virtudes alheias, procurando com sofreguidão não perder uma infantil alegria de viver, e reinventando o mundo à sua maneira. O filme é baseado no livro escrito por Alice Dayrell Caldeira Brant sob o pseudônimo de Helena Morley.

Em seguida, das 17h às 18h25 é exibido “Triunfo”. Nelson Triunfo é dançarino, compositor e “sociólogo da favela”, como ele próprio se define. Do sertão pernambucano, ele saiu para balançar os bailes black nas décadas de 1970 e 1980. Ainda na época da ditadura, bateu de frente com os militares e abriu alas para a cultura de rua no Brasil. O documentário “Triunfo” presta um tributo àquele que é considerado o pai do hip-hop no Brasil.

Outros três filmes serão exibidos amanhã: “O Menino e o Mundo”, “Cada uma na sua casa” e “O Fantástico Sr. Raposo”.