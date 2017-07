Para comemorar a data, será realizada hoje, às 19h30, a Santa Missa, na Catedral de Votuporanga

publicado em 20/07/2017

Há um ano, o Papa Francisco dava um presente à região noroeste paulista criando a Diocese de Votuporanga

Há um ano, o Papa Francisco dava um presente à região noroeste paulista criando a Diocese de Votuporanga e nomeando seu primeiro bispo, Dom Moacir Aparecido de Freitas, até então sacerdote da diocese de São Carlos. A Diocese de Votuporanga foi desmembrada das Dioceses de São José do Rio Preto e de Jales e é sufragânea da Arquidiocese de Ribeirão Preto e faz parte do Regional Sul 1 da CNBB. Com a criação da nova diocese a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida tornou-se Catedral. Para comemorar a data será realizada a Santa Missa às 19h30 na Catedral. Uma comemoração maior está sendo preparada para outubro, pois a diocese foi instalada no dia 22 de outubro, data também da posse do primeiro bispo.

Aos poucos, a diocese está sendo organizada e os trabalhos pastorais vão sendo realizados. A cúria está instalada no prédio da Secretaria da Paróquia Nossa Aparecida, porém deve ser construída uma sede própria na rua Alagoas, entre as ruas Argentina e Guerche. Tambémdeve ser construído um local para formações e retiros.

Em relação a equipe administrativa da Diocese, Dom Moacir nomeou os padres dos principais cargos. O Padre Roberto Bocalete de Américo de Campos é o Chanceler, o Padre Geomar Alves dos Santos da Paróquia Santa Luzia de Votuporanga é o Coordenador de Pastoral e o Padre Carlos Rodrigues dos Santos da Paróquia São Bento de Votuporanga é o Ecônomo. Dom Moacir nomeou o Padre LorivalAngelo Marques de Cosmorama como vigário-geral da diocese. Também foram escolhidos os padres membros do Colégio dos Consultores e assessores dos movimentos e pastorais.

No trabalho vocacional, foi instalado o Seminário Propedêutico em Nhandeara que conta com 5 seminaristas e alugada uma casa em São José do Rio Preto para o Seminário Maior para os 7 seminaristas de teologia e filosofia que estudam junto com os seminaristas das dioceses de São José do Rio Preto, Jales, Catanduva e Barretos. Em breve serão ordenados os primeiros padres da Diocese de Votuporanga: os diáconos Rafael Vicente de Tanabi e Michel Candeu de Pontes Gestal. Atualmente a diocese conta também com 33 padres diocesanos e um religioso, 4 diáconos permanentes e 4 religiosas.

A diocese é composta por 28 paróquias localizadas em 25 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Buritama, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Lourdes, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Luzitânia, Parisi, Paulo de Faria, Planalto, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turiúba, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias. Para facilitar o trabalho pastoral, a diocese foi dividida em 5 regiões pastorais: Nhandeara, Buritama, Votuporanga, Cosmorama e Riolândia. Nossa diocese abrange uma superfície de 7.694 Km² e segundo o censo de 2010, a população da nova diocese é de 237.380 habitantes.