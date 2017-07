A Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Senac realizam nesta quinta-feira (13/7) às 19h30, a entrega dos certificados para a primeira turma de alunos de 2017 dos cursos profissionalizantes do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra) “Altino Regiani”.

Os 94 formandos recebem a certificação em solenidade promovida no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, e que contará com as presenças do prefeito de Votuporanga João Dado, do secretário de Desenvolvimento Econômico Rolandinho Nogueira, da diretora do Senac/ Votuporanga Eliane Godoy, e do responsável pelo CTMO José Carlos de Oliveira.

São formandos dos cursos de Modelista, Cuidador de Idosos, Libras I, Primeiros Socorros e Auxiliar Administrativo – que iniciaram suas aulas em abril e maio deste ano. Estes cursos são oferecidos gratuitamente por meio do Programa de Educação Profissional, que consiste numa ampla parceria entre Prefeitura e Senac para oferecer 27 cursos gratuitos de qualificação educacional e profissional pelo CTMO.

O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” está localizado na avenida dos Bancários nº 3299, Vale do Sol.

Inscrições abertas

Para quem pretende se qualificar, novas oportunidades serão oferecidas já na próxima semana. Nesta segunda-feira (17/7) e terça-feira (18/7), estarão abertas as inscrições do segundo ciclo de matrículas para os cursos gratuitos do CTMO oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Senac. Nesta etapa serão 195 vagas disponibilizadas em 10 cursos de qualificação rápida, entre eles Operador de Computador, Auxiliar de Recursos Humanos, Primeiros Socorros e Vendedor.

Além destes, o curso gratuito de Matemática Preparatório disponibilizado pelo programa de Educação Profissional da Prefeitura, que conta com o suporte do Senac também estará com inscrições abertas nos dias 17 e 18 de julho. São 30 vagas e, para se matricular, é necessário ter pelo menos 16 anos e o ensino fundamental completo.

As inscrições dos cursos devem ser feitas no setor de atendimento do Senac Votuporanga, apenas nos dias 17 e 18 de julho, das 9h às 20h30. Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de escolaridade. A unidade está localizada na Rua Guaporé, 3.221, no bairro Nova Boa Vista. O telefone para informações é o (17) 3426-6700.

As aulas terão início em agosto no Centro do Empreendedor, onde estão sediados o CTMO e o Espaço Empresarial.

Confira os cursos com inscrições abertas na próxima semana:

Operador de Computador

Vagas: 16 | Carga horária: 196 horas | Idade mínima: 15 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 horas às 22h30

Auxiliar de Recursos Humanos

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 15 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas

Educador Social

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 às 22h30

Manicure e Pedicure

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 13 às 17 horas

Cuidador de Idosos

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 13 às 17 horas

Primeiros Socorros

Vagas: 20 | Carga horária: 16 horas | Idade mínima: 16 anos

Aulas: às terças e quartas-feiras, das 8 às 12 horas

Libras 1

Vagas: 20 | Carga horária: 45 horas | Idade mínima: 13 anos

Aulas: às terças e quintas-feiras, das 13 horas às 16h30

Vendedor

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 15 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas

Vitrinista

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 16 anos

Aulas: às segundas, quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Libras 2

Vagas: 20 | Carga horária: 45 horas | Idade mínima: 18 anos

Aulas: às terças e quintas-feiras, das 13 horas às 16h30

Matemática Preparatório

Vagas: 30 | Carga horária: 90 horas | Idade mínima: 16 anos

Aulas: às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h