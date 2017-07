Nesta terça e quarta-feira, dias 4 e 5, os participantes da primeira turma do projeto Soldado Mirim, desenvolvido em parceria pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade, e Tiro de Guerra 02-088, serão atendidos pelos dentistas do Odontomóvel, programa da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente funcionando no CEM "Profª. Clary Brandão Bertoncini".

De acordo com avaliação dos profissionais, os "soldados mirins", após os exames clínicos, poderão fazer restaurações, extrações, profilaxias e aplicações de flúor gratuitamente.

De acordo com o sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução do TG e coordenador do projeto Soldado Mirim, "este tipo de atendimento oferecido pela prefeitura de Votuporanga é muito importante, uma vez que os nossos atendidos vêm de famílias em situação de risco social, sem condições financeiras ou até mesmo culturais de encaminharem seus filhos para atendimento odontológico", afirma. "Graças à sensibilidade do poder público, outros tipos de serviços serão disponibilizados pelas secretarias municipais, oferecendo mais qualidade de vida para nossas crianças", concluiu o sargento Heroito.