Ao todo são 40 minicursos, que serão promovidos nos três dias do evento, na Cidade Universitária, com importantes nomes da educação, entre eles profissionais de outros países; são esperados mais de 1,2 professores da região Noroeste Paulista

publicado em 13/07/2017

Competências socioemocionais, metodologia por projetos, organização e implantação da Base Nacional Comum Curricular em sala de aula, o desenvolvimento da cultura da paz na escola e jogos matemáticos são alguns dos temas dos 40 minicursos que serão promovidos de 19 a 21 de julho, no 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, em Votuporanga.

A programação de minicursos conta com nomes de profissionais reconhecidos na educação nacional e internacional. “Como transformar uma escola pública por meio da gestão focada no aprendizado” será o tema desenvolvido por Anthony McNamara, consultor educacional e que desenvolve diversos trabalhos com redes de escolas públicas na Inglaterra.

O conteúdo da atividade prevê temas como os elementos-chave de liderança escolar bem-sucedida baseada num forte propósito moral de melhorar o desempenho dos professores e de todos os alunos num clima acolhedor, inclusivo e ambicioso. O minicurso terá uma combinação de exposições e de trabalho em pares ou grupos.

“O objetivo é oferecer oportunidades para que os participantes possam explorar estratégias para aprimorar as suas habilidades de gestão educacional”, explicou Anthony McNamara. O público-alvo são gestores escolares ou professores que estão considerando a hipótese de se tornarem gestores no futuro.

O minicurso será promovido no dia 19, das 14h às 17h30. No dia 20, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30. Já no dia 21, das 8h às 11h30.

Minicurrículo Anthony McNamara

Consultor educacional e atuante em redes de escolas públicas na Inglaterra, Anthony McNamara é licenciado pela universidade de Birmingham, Inglaterra, com pós-graduação em Kansas, como bolsista Fulbright, e em Liverpool. McNamara já atuou como perito em educação adulta pelas Naçoes Unidas em Angola e trabalhou por quase 30 anos em escolas secundárias públicas na Inglaterra, sendo que por 18 anos foi diretor de uma escola estadual com 1,100 alunos.

Minicursos também abordarão a implantação da Base Nacional Comum Curricular

Os mais de 1,2 mil profissionais da educação também poderão participar de outros minicursos, como o que falará sobre a organização e a implantação da Base Nacional Comum Curricular em sala de aula na Educação Fundamental, que será trabalhada pelo professor Francisco Aparecido Cordão. O educador, sociólogo e filósofo levará para a discussão assuntos como o desenvolvimento da capacidade de aprender para continuar aprendendo ao longo da vida e a compreensão dos Saberes e Valores nos quais se fundamenta a sociedade.

Já a implantação na Educação Infantil será abordada pela professora Maria Inez Cavalieri Cabral, formada em Letras (Português-Francês) pela Universidade de São Paulo-USP, com mestrado na USP que resultou no livro De Rousseau a Freinet ou da Teoria à Prática (Ed. Hemus). Maria Inez também conquistou uma bolsa de Estudo do Governo Francês para preparação de Doutorado na Universidade de Nice.

Programação

O Congresso

“A construção do conhecimento” é o tema do 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que será promovido de 19 a 21 de julho, no Centro de Eventos Valério Giamatei, em Votuporanga.

Durante três dias, os participantes terão a possibilidade de refletirem sobre diversos assuntos voltados para as práticas pedagógicas. O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).