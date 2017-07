Programação intensa continua até sexta-feira; são mais de 40 minicursos, além de palestras e apresentações; cerca de 1,2 mil profissionais da educação participam do encontro

publicado em 19/07/2017

Nesta quinta-feira (20/7), cerca de 1,2 mil profissionais da educação de 53 municípios participarão de diversos minicursos do 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste, que conta com uma programação intensa até esta sexta-feira, em Votuporanga. Entre as atividades deste segundo dia, o minicurso “Como transformar uma escola pública por meio da gestão focada no aprendizado”, do consultor educacional da Inglaterra, Anthony McNamara.

O conteúdo da atividade prevê temas como os elementos-chave de liderança escolar bem-sucedida baseada num forte propósito moral de melhorar o desempenho dos professores e de todos os alunos num clima acolhedor, inclusivo e ambicioso. O minicurso terá uma combinação de exposições e de trabalho em pares ou grupos.

Durante todo o dia, os professores também participarão de outros minicursos que terão temas diversificados, como metodologia por projetos, como organizar e implantar a Base Nacional Comum Curricular em sala de aula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, como desenvolver a cultura da paz na escola, jogos matemáticos, entre outros.

As atividades serão promovidas 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, na Cidade Universitária.

Abertura do Congresso

A abertura oficial do 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que tem como tema “A construção do conhecimento”, aconteceu nesta quarta-feira (19/7), com a presença de autoridades e parceiros do evento. A manhã também foi marcada por homenagens ao prof. Francisco Cordão, grande incentivador do ADE - Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo.

“Este é um momento de muitas oportunidades, para que todos nós, que amamos a educação, possamos construir ainda mais conhecimento. Serão três dias de muitas atividades. Pensamos em uma programação que agregue valor para a atividade que vocês desempenham nas salas de aula de todos os 53 municípios da nossa região”, destacou a coordenadora executiva do ADE e secretária municipal da educação de Votuporanga, Encarnação Manzano.

A conferência magna que marcou o início das atividades do Congresso teve como tema “A importância da Base Nacional Curricular para a consolidação da Educação Básica Brasileira”, ministrada pelo professor Francisco Cordão.

“Esse evento tem uma importância estratégica para a educação do Noroeste Paulista ao estabelecer um espaço de reflexões, trocas e inspirações mútuas, compromissadas com a melhoria da educação brasileira. Acreditamos que encontros dessa natureza potencializam diferentes diálogos entre profissionais da educação da região e experiências de inovação pedagógica”, comentou Luis Felipe Serrao, do Conselho Britânico, que viabilizou a vida do prof. Anthonny para o Congresso e também do minicurso “Competências essenciais – Educação para o século XXI”.

A programação completa pode ser acessada em www.congressointereduca.com.br