Os 1,2 mil profissionais da educação que estão participando do 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista irão ver nesta sexta-feira (21/7) que é possível aprender e também ensinar Ciência de maneira divertida e relevante. O grupo “Ciência em Show” fará o encerramento do evento com um espetáculo às 16h30, no Centro de Eventos “Valério Giamatei”.

Em um verdadeiro show, as propostas do grupo, que é formado pelos professores Wilson Namen, Gerson Santos e Daniel Ângelo e pela educadora e especialista em tecnologia Ana Ralston, são fundamentadas em sólidos referenciais teóricos e traz uma visão moderna do ensino, aproveitando espaços diversos para facilitar a aprendizagem.

O Ciência em Show leva a inovação e a tecnologia também para a televisão, com projetos exibidos em emissoras como Globo, SBT, Record, Fox e BBC, além de internet, editoras, espaços públicos e instituições de ensino.

“Temos estudantes interessados e isso vemos no nosso dia a dia, não só nas apresentações presenciais, mas também pelo engajamento nos canais de internet”, diz Gerson. “Cabe-nos proporcionar os meios necessários para que eles todos tenham acesso e, futuramente, contribuam para o desenvolvimento da cultura científica no país”, complementa Daniel.

Wil afirma que “precisamos simplificar o ensino de Ciências e levá-la para uma área mais divertida, útil e aplicável, sem perder o rigor técnico. O último levantamento do PISA mostrou que 40% dos brasileiros gostam de ciência.Os mais novos tendem a se familiarizar com ela por meio do lúdico (jogos e filmes), do encantamento, e nós temos o dever de dar as oportunidades que eles precisam para desenvolver habilidades e o senso crítico para aprender cada vez mais”.

Saiba mais sobre o “Ciência em show” em www.cienciaemshow.com.br ou www.facebook.com/ cienciaemshow.com.br

Programação

Pela manhã, a programação desta sexta-feira (21/7), inclui minicursos, na Unifev - Cidade Universitária. Já a tarde, no Centro de Eventos “Valério Giamatei”, às 14h30, os 1,2 mil profissionais da educação da região Noroeste Paulista terão um encontro com Mozart Neves Ramos, que ministrará a palestra “Socioemocionais”. Ainda terá exposição de banners de “Boas Práticas” e sorteio de brindes.

“Está sendo ótimo. Uma oportunidade de aprimorar o nosso conhecimento. São minicursos que trazem a realidade que vivemos na sala de aula”, comentou Edilaine Amaral, professora na rede municipal de ensino em Votuporanga.

Já a professora Lívia de Souza, de Riolândia, destacou os minicursos do Congresso. “O evento está sendo muito interessante, porque permite que nos capacitemos. Os minicursos permitem que coloquemos em prática na sala de aula”.

Palestra “Socioemocionais”

Eleito pela revista "Época" como uma das cem pessoas mais influentes do Brasil e um dos nomes mais conhecidos atualmente na área da educação, Mozart Neves Ramos irá abordar o tema "Socioemocionais".

Por serem consideradas importantes, assim como as competências cognitivas, para a obtenção de bons resultados na escola e também na vida do aluno, formuladores de políticas públicas têm demonstrado crescente interesse em incorporar ferramentas para a sua aplicação na sala de aula. A proposta é que ao trabalhar a perseverança, a colaboração, o autocontrole, a curiosidade, o otimismo e a confiança, a escola promoverá o desenvolvimento integral da criança, do adolescente e do jovem.

O Congresso

“A construção do conhecimento” é o tema do 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que será promovido de 19 a 21 de julho, no Centro de Eventos Valério Giamatei, em Votuporanga.

Durante três dias, os participantes têm a possibilidade de refletirem sobre os assuntos voltados para as práticas pedagógicas. Serão promovidas palestras e minicursos que abordam temas como competências socioemocionais, metodologia por projetos, como organizar e implantar a Base Nacional Comum Curricular em sala de aula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, como desenvolver a cultura da paz na escola, jogos matemáticos e outros conteúdos que totalizam em média a oferta de 40 minicursos ou oficinas em cada dia do evento.

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).

O evento também conta com o apoio educacional da Prefeitura de Votuporanga, Instituto Natura, QEdu, Peabiru, Instituto Airton Senna e British Council e patrocínio da Starb, Fiorilli Softwere e Astra Turismo.