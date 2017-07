Atendendo à determinação do prefeito João Dado, que deseja implantar complexos esportivos e de lazer em todos os setores da cidade, visando melhorar a qualidade de vida nos bairros e ampliar as opções dos moradores interessados na prática desportiva, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer está revitalizando o Complexo Esportivo Faies Habimorad, mais conhecido como campo da Ferroviária, na zona sul da cidade.

"Com criatividade e parcerias importantes, estamos recuperando aquela área e dando uma nova "cara" a todo o conjunto, o que fará crescer muito a frequência no local", explica o secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha. O secretário lembra que desde o início do ano, foram feitas obras importantes, "como a reforma na residência, já que hoje o Complexo possui um caseiro permanentemente; nos vestiários, inclusive coma colocação de chuveiros elétricos que antes não existiam, e ainda estamos reformando os vestiários", completa Ricardo.

"Atualmente, o campo de futebol está interditado, visto que estamos reformando todo o gramado e também as traves, mas a Secretaria está preparando o minicampo de areia, a fim de que a comunidade possa utilizar, além disso, estamos transformando uma das quadras poliesportivas em minicampo de gramado sintético, numa parceria com o clube Assary. As máquinas da Secretaria de Obras já fizeram a terraplanagem do terreno e o clube do lago nos doou a grama sintética, que em breve será instalada", complementa o titular da pasta de Esportes e Lazer.

Segundo o diretor de departamento da SEL, André Figueiredo, "não existe um prazo determinado para a conclusão das obras, já que tudo está sendo feito com muita parcimônia, com criatividade, aproveitando material que já possuímos, ou seja, sem grande investimentos financeiros por parte do Poder Público; apesar disso, o Complexo Esportivo da Ferroviária será, em breve, um motivo de orgulho para a comunidade do entorno, com 100% de aproveitamento para todas as idades, sediando jogos de vários campeonatos realizados pela SEL, as escolinhas de base e oferecendo mais lazer para os moradores ", informa Figueiredo.