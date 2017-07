Atividade gratuita segue com inscrições abertas até 28/7, na Secretaria da Cultura e Turismo

publicado em 19/07/2017

No próximo final de semana, o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” recebe mais uma atividade realizada numa parceria entre a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga e a Poiesis - Organização Social de Cultura, gestora do Programa Oficinas Culturais da Secretaria de Estado da Cultura.

A atração da vez é a oficina “O Teatro de Animação: Confecção e Manipulação de Bonecos na Cena Teatral”, que acontece no próximo sábado (29/7) e domingo (30/7), das 14h às 21h, na Sala de Oficinas do Centro de Cultura e Turismo.





A atividade será ministrada pelo ator Marcelo Evangelisti Ribeiro e tem como público-alvo atores, artistas, professores e demais interessados em teatro.





Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas para os dois dias da oficina e haverá emissão de certificado àqueles que comparecerem a todas as etapas da capacitação. A recomendação da organização do evento é que os participantes tenham a partir de 16 anos de idade.





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 28/7, de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, na Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, localizada junto ao Centro de Informações Culturais e Turísticas, na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, Jardim Alvorada. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670.









Sobre a oficina





A oficina “O Teatro de Animação: Confecção e Manipulação de Bonecos na Cena Teatral” tem como principal objetivo instrumentalizar os participantes para a confecção e manipulação de fantoches por meio da prática teatral. Para tanto, adota-se uma metodologia dinâmica, dialogada e participativa, a partir do desenvolvimento de jogos e da improvisação de situações.





Entre as habilidades e competências trabalhadas pela atividade estão: explorar o corpo; aprimorar a discriminação visual; desenvolver a percepção espacial, a imaginação e a atividade sensório-motora a partir da interpretação e da narrativa de histórias; ampliar a linguagem oral e a coordenação motora; e criar enredos a partir de jogos dramáticos.









Sobre o oficineiro





Ator integrante das companhias Teatral Boccaccione e Teatro de Riscos, Marcelo Evangelisti Ribeiro é formado em Artes Cênicas pelo Centro Universitário Barão de Mauá (CBM), de Ribeirão Preto (SP). É membro do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, onde também é professor de teatro do curso de Arte Dramática do Senac, no qual ministra aulas de expressão corporal e vocal.