Atividade é gratuita, com inscrições abertas até o dia 14/7, na Secretaria de Cultura e Turismo

publicado em 05/07/2017

No próximo sábado (15/7) e domingo (16/7), a sala de oficinas do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” sediará, das 15h às 19h, a oficina “A Contação de Histórias Através do Barbante, do Desenho e Dobradura", ministrada pela arte-educadora, escritora e contadora de histórias Fernanda Munhão.

A atividade é realizada numa parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e a Poiesis - Organização Social de Cultura, gestora do Programa Oficinas Culturais da Secretaria de Estado da Cultura do Governo de São Paulo.





A oficina é dividida em três partes: técnica do desenho, técnica da dobradura e técnica do barbante, que serão apresentadas de forma sequencial ao longo do final de semana. Ao fim de cada etapa, os participantes farão uma breve contação de histórias a partir das técnicas trabalhadas pela mediadora, podendo criar suas próprias narrativas.





Entre os objetivos da atividade estão: sensibilizar e aperfeiçoar a criatividade do participante para ouvir e intuir histórias; familiarizá-lo com as técnicas do desenho, dobradura e barbante; e possibilitar o aprendizado e a criação de novas técnicas criativas para o enriquecimento da prática da contação.





Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para os dois dias da oficina e haverá emissão de certificado àqueles que comparecerem a todas as etapas da atividade. A recomendação da organização do evento é que os participantes tenham a partir de 16 anos de idade.





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, na Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, localizada junto ao Centro de Informações Culturais e Turísticas, na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, Jardim Alvorada. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670.