Ingressos podem ser comprados por R$30; cardápio inclui churrasco, farofa, feijão gordo, salada e arroz

publicado em 07/07/2017

Neste domingo (9/7), a paróquia Nossa Senhora Aparecida promoverá o tradicional Almoço Beneficente em prol da Casa Abrigo Irmãos de Emaús. O evento será no Centro de Eventos da Catedral. Toda a renda será destinada para a manutenção das atividades desenvolvidas há 20 anos pela Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo).

Para contribuir com a ação, basta adquirir um ingresso por R$30 com coordenadores da entidade ou na secretaria paroquial (crianças até sete anos não pagam). O cardápio inclui churrasco (carne, frango, linguiça), farofa, mandioca, feijão gordo, salada e arroz e será servido das 11h30 às 14h. As bebidas podem ser adquiridas no local.

Casa Abrigo

A Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo) foi fundada em 22 de abril de 1997, por membros da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga, liderados pelo Padre Edemur José Alves (In-memória), com sede própria neste município. É uma Associação Civil Filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como objetivo atender jovens, adultos, pessoas em migração e situação de rua com dependência do uso de bebida alcoólica.

“É uma obra social da Catedral, que designa uma porcentagem do Dízimo paroquial, além da participação de muitos paroquianos que partilham espiritualidade junto aos usuários da entidade por meio de orações, encontros e reuniões. Esta ação conta com a ajuda de fieis através de doações e trabalhos voluntários”, explicou o Diretor Espiritual Padre Gilmar Margotto, que também oferece assistência aos atendidos.

A entidade dispõe de 40 leitos, sendo 30 vagas para acolhimento a homens por tempo indeterminado com sistema de abrigamento e 10 vagas como Casa de passagem, sendo sete vagas disponíveis ao público migratório para pernoite e três vagas à mulheres por curta temporada.

Aqueles que permanecem na Casa Abrigo prestam atividades laborterápicas em horticultura, participação de suma importância destes usuários, visto que é a forma direta de contribuir com a manutenção da Entidade por meio de comercialização, além do consumo próprio. Eles também contribuem com tarefas auxiliares em jardinagem, limpeza e cozinha.