Em uma semana, mais de 4.300 pessoas se inscreveram; as vagas são para diversas áreas, que vão desde gestão a operacionais

publicado em 11/07/2017

Cerca de 4,3 mil currículos já foram cadastrados no processo seletivo que contratará 240 pessoas para a equipe do supermercado Laranjão de Votuporanga. A previsão é que a loja seja inaugurada no segundo semestre deste ano.

A equipe será contratada já nos próximos meses, para que seja treinada antes do início das atividades. O processo seletivo terá a triagem de currículos, dinâmicas de grupo, entrevistas individuais, provas de conhecimento e testes psicológicos.

“Na triagem vamos identificar os perfis que atendem aos pré-requisitos das vagas disponíveis, como escolaridade, experiência e cursos específicos. As demais etapas acontecerão como nos processos normais de contratação”, explicou Lucielena Corte, da da UNARH Assessoria Empresarial, empresária votuporanguense responsável pela seleção.

Há oportunidades em diversas áreas, como, por exemplo, gerente administrativo, auxiliar financeiro, assistente administrativo, repositor, operador de câmera fria, balconista e caixas, encarregado de feirinha, açougueiro, padeiro, peixeiro, recepcionista, encarregado de logística e distribuição, conferente de mercadorias, entre outros.

O cadastro é gratuito e não tem um prazo final determinado para envio, basta acessar o site

e preencher o formulário online. Não serão aceitos currículos em papel. Dúvidas podem ser solucionadas pelos telefones (17) 3422-5968 ou (17) 3046-4082 ou (17) 99705-9991 ou na rua Tocantins, 3112.