Até o momento, já são quatro atrações confirmadas para o público que prestigiar a 12ª edição do carnaval

publicado em 10/07/2017

Da redação

O Bloco Oba! confirmou recentemente mais duas atrações para o Oba Festival 2018. Até o momento, já são quatro atrações confirmadas para o público que prestigiar a 12ª edição do carnaval.

Neste domingo foi confirmado Tomate para um dos dias do evento. Tomate traz uma renovação mais elaborada nos temas da música baiana, mas muito mais do que isso, mostra a cara nova que essa música tem. Cantor, compositor, músico e produtor é mais um nome baiano no maior carnaval do Estado de São Paulo. Sua marca registrada é a energia inenarrável e o irreverente e eletrizante jeito com que deixa todos animados e contagiados. Tomate traz um repertório com ritmo marcante, batidas e acordes harmonizados com um mix sonoro eclético que passa pelo pop, rock, metal, dance com pitadas de sertanejo e batidas de axé.

No sábado (8), Anitta foi uma atração confirmada. Anitta é cantora, compositora, apresentadora e atriz brasileira. Começou a cantar aos 8 anos em um coral de uma igreja católica no bairro Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Com sucessos como “Paradinha”, “Sim ou Não” (com participação de Maluma), “Essa Mina é Louca” e “Bang”, ela promete ser uma das melhores e mais esperadas atrações do carnaval.

Na última sexta-feira (7), Molejo foi também foi confirmado na página oficial Bloco Oba Votuporanga. Molejo, também conhecido como Molejão, é um grupo musical carioca de pagode formado em 1988 por Anderson Leonardo, Andrezinho, William Araújo, Claumirzinho, Lúcio Nascimento e Jimmy Batera. São conhecidos pelas músicas “Cilada”, Vou Voltar Pra Sacanagem”, “Voltei” e “Brincadeira de Criança”.

No último dia 23 de junho, os organizadores do evento confirmaram a presença de Dennis DJ. Fenômeno das pistas e um dos maiores hitmakers do Brasil na atualidade, o DJ carioca misturou o funk, o pop e a música eletrônica, transformando seu "Baile do Dennis" em um dos mais concorridos eventos do país. Seu sucesso "Malandramente", com participação de MC Nego Bam, tem milhões de acessos no YouTube e alcançou o primeiro lugar das canções mais ouvidas do Brasil no Spotify. Dennis assina os principais hits de funk carioca como, "Cerol na Mão", "Um Tapinha Não Dói" e "Vai Lacraia" de MC Serginho & Lacraia.