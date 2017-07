No último final de semana, a atleta Bianca Schiavo Venturini, esteve em Ribeirão Preto, disputando a segunda etapa do Circuito Paulista de Tênis, considerado um dos torneios mais fortes do Estado, já que na etapa, a pontuação é dobrada. Bianca demonstrou alto nível técnico, pois na semifinal, encontrou pela frente e venceu, nada menos que a tenista número 1 do Estado, com parciais 7x5 e 6x3.

O confronto teve contornos de muita emoção pois, no segundo set, quando vencia por 4 a 1, Bianca lesionou a panturrilha e, mesmo sentindo fortes dores, com muita superação e técnica, conseguiu fechar o jogo. Entretanto, no aquecimento para a grande final, a votuporanguense voltou a sentir a contusão e, temendo agravar a lesão, optou por se poupar, já que tem pretensões de medalha nos 61º Jogos Regionais, em Andradina/ SP, que começam nesta terça-feira (11/7).

Além da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Bianca ainda conta com o patrocínio do Royal Club e Academia Pró Saúde.