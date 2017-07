Cidade

Bazar do Bem destina 52 lençóis para Santa Casa

Voluntárias atendem pedidos dos colaboradores do Hospital e arrecadam enxoval para as alas do SUS, incluindo leitos da UTI

publicado em 04/07/2017

Ajudar a Santa Casa de Votuporanga, beneficiando centenas de pacientes do município e região. Essa é a missão especial do Bazar do Bem. Mensalmente, as voluntárias destinam doações à Instituição, suprindo as necessidades diárias e proporcionando mais qualidade aos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta segunda-feira (3/7), importante repasse foi feito. O Bazar do Bem colaborou com 52 lençóis e fronhas, que serão utilizados nas alas do SUS, incluindo leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A presidente do Bazar, Elena Munhoz Benati, falou sobre a doação. “’Compramos 100 metros de tecido, para a confecção do enxoval. Ele foi costurado aqui no Hospital. Ficamos muito felizes de atender os pedidos dos colaboradores da Instituição e mais contribuições serão feitas nos próximos dias, de maneira a somar ainda mais com a assistência realizada pela Santa Casa”, afirmou.

Daisy Liévana, uma das voluntárias, ressaltou o apoio da comunidade. “A população respeita nosso trabalho, fazendo doações para nossa unidade. Somos tratadas com muito carinho e só temos que agradecer”, afirmou.

Para Leninha Berlafante, o projeto é pequeno comparado com a grandiosidade do Hospital. “Costumo dizer que somos um beija-flor que busca apagar o incêndio. A nossa felicidade é colaborar, estar aqui é muito satisfatório para mim”, disse. A também voluntária Syrlene Freire Oliveira complementou que “a alegria é ajudar o próximo”.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a importância do Bazar do Bem para a Instituição. “É um grande parceiro do Hospital, já virou uma rotina agradável receber tantas colaborações do Bazar. Só tenho que agradecer por todo trabalho voluntário, amor e carinho pela Santa Casa.

O Bazar comercializa produtos novos e também usados, que são captados por meio de doações. Toda a renda é destinada para o Grupo de Humanização do Hospital. É possível encontrar toalhas, guardanapos, roupas, sapatos, produtos de higiene, artesanato, brinquedos, entre outros itens, a preços populares. Funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.

