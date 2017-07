Votuporanguense Matheus Henrique França Laranja, aluno do ITA e aspirante do CPOR da Aeronáutica, visitou o projeto social e ministrou aulas de reforço escolar

publicado em 19/07/2017

Seguindo no seu ideal de transformar vidas e oportunizar a inclusão social de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Votuporanga e o Tiro de Guerra, dentro do Projeto Soldado Mirim, instituíram durante este período de férias, as aulas de reforço escolar.

Na manhã desta quarta-feira (19/7), além da monitoria oferecida pelos próprios atiradores do TG 02-088, o projeto ganhou mais um colaborador, o votuporanguense Matheus Henrique França Laranja, aluno do ITA - Instituto Tecnológico da Aeronáutica e aspirante do CPOR da Aeronáutica, de São José dos Campos.





O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR, da Aeronáutica de São José dos Campos, forma aspirantes a Oficial da Reserva da Aeronáutica, proporcionando aos alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) a prestação do Serviço Militar em nível compatível com sua formação técnico-profissional, além de atividades complementares para alunos do curso profissional do ITA (Aspirantes convocados), visando ao preparo militar de oficiais para o Quadro de Oficiais Engenheiros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica (QOENG), da ativa.