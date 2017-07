Com sucessos como “Paradinha”, que foi tocada duas vezes pela cantora, “Bang”, “Sim ou Não” e “Zen”, Anitta agradou o público que prestigiou o evento

publicado em 17/07/2017

Da redação

Pela primeira vez em Votuporanga, a cantora Anitta arrastou muitos votuporanguenses para a Arena Toten, na “Sunset das Patroas”, nesse domingo (16). Com sucessos como “Paradinha”, que foi tocada duas vezes pela cantora, “Bang”, “Sim ou Não” e “Zen”, Anitta animou o público que prestigiou o evento.

Em entrevista, ela disse que a carreira internacional está só começando. “Não quero criar um tipo de expectativa nas pessoas, até porque, assim como tive um início no Brasil lá fora também tenho, então é só um início”, explicou a cantora.

Ela também lembrou do próximo show, no carnaval, e mostrou felicidade em tocar novamente para o público votuporanguense. “Quando eu fiquei sabendo, eu amei. Esse show é uma prévia e uma experiência antes do carnaval”, afirmou Anitta.

O sucesso do YouTube, Thayná Bitencourt, concedeu uma entrevista exclusiva ao A Cidade, e falou sobre a sua carreira e apresentação em Votuporanga. “Está sendo um prazer enorme crescer cada dia mais e estou super feliz com tudo o que está acontecendo. Eu adorei Votuporanga, porque o pessoal participou bastante”, comentou.

Ela ainda disse que os projetos não param. Um novo CD e DVD estão sendo programados para serem lançados pela cantora. “Está vindo novidade para todo mundo e é só esperar que já aparece”, disse.