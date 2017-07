Universitários classificados, juntamente com os docentes responsáveis, desenvolverão atividades nas áreas de Cultura, Direito, Educação e Saúde

publicado em 06/07/2017

Alunos e docentes da UNIFEV, selecionados para representar a Instituição no Projeto Rondon, desembarcaram, na última quarta-feira (dia 5), na capital do Estado de Rondônia, Porto Velho. Esta é a sexta vez que o Centro Universitário de Votuporanga participa do Rondon.

Os universitários classificados, juntamente com os docentes responsáveis pela turma, Prof. Dr. João Ricardo Araújo dos Santos e Profa. Ma. Aila Stefania de Almeida, desenvolverão atividades nas áreas de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde, entre os dias 07 a 23 de julho.

A equipe, iniciou a viagem rumo à cidade de São Miguel do Guaporé, destino final onde será realizada a Operação Cinquentenário, na madrugada do dia 4 de julho.

“Depois de 17 horas de estrada e aeroportos, devo ressaltar que tivemos uma excelente recepção. Neste momento, estamos no 5º Batalhão de Engenharia de Construção, em Porto Velho. No próximo domingo, já seguimos para a nossa missão. Todos estão ansiosos e empolgados com a iniciativa”, contou Aila.

No mesmo local, que se encontra os alunos da UNIFEV, estão estudantes de outras instituições renomadas como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).

Coordenado pelo Ministério da Defesa, a ação é uma integração social que envolve a participação voluntária de universitários, na busca de soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes.

Nesta edição, a Operação, intitulada "Rondônia Cinquentenário", acontecerá em 15 municípios de Rondônia. Ao todo, 146 rondonistas e 30 Instituições de Ensino Superior (IES) participam das atividades.