Após essa conquista, José Henrique Sant’Ana Vazarin, 17 anos, se sente preparado para os próximos processos seletivos

publicado em 12/07/2017

O Colégio Unifev comemora mais uma aprovação de um aluno do 3º ano do ensino médio comotrainee no Vestibular de Medicina da Unifev, realizado no último mês. José Henrique Sant’ana Vazarin, 17 anos, foi aprovado pelo segundo ano consecutivo no processo seletivo.

Mesmo sem poder ocupar a vaga, a conquista do estudante é destaque, afinal, trata-se de um vestibular realizado pela Vunesp e bastante concorrido, pois, reúne vestibulandos de várias regiões do País.

A mãe do aluno, Adaleia Regina Pontes Sant’ana Vazarin, que também é docente da Instituição, contou que está orgulhosa do filho. “Só tenho a agradecer pois ele é muito dedicado nos estudos e essa conquista comprova todo o seu esforço e desempenho”.

O jovem contou que o sentimento é de estar preparado para os próximos processos seletivos. “Sei que posso mais, por isso, vou me dedicar mais para conquistar posições ainda melhores. Agradeço muito aos professores do Colégio, que sempre estão dispostos a nos ajudar, agregando conhecimentos e nos preparando para os vestibulares nestes últimos anos”.

Para a diretora da Escola, Profª. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, resultados como o de José Henrique demonstram o compromisso do Colégio Unifev com a qualidade do ensino ofertado. “Ficamos felizes em ver que nossos alunos se destacam em processos seletivos concorridos como o Vestibular de Medicina da UNIFEV. Estamos trabalhando sempre para que eles tenham o melhor desempenho tanto aqui, quanto fora”.