De acordo com calendário de lutas da União Geral dos Trabalhadores, atos serão regionalizados

publicado em 23/06/2017

Representantes do Sincomerciários de Votuporanga, liderados pela presidente Lia Marques, participaram nesta quinta-feira, em Tupã, de um seminário estadual, realizado pela União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo (UGT/SP), que discutiu a conjuntura atual do país, os reflexos das reformas trabalhista e previdenciária patrocinadas pelo governo, aprovou a “Carta de Tupã” e definiu um calendário de lutas da Central para barrar essas medidas tão prejudiciais aos brasileiros. Ao todo, 311 dirigentes de entidades filiadas participaram do evento, no Clube dos Comerciários de Tupã.

De acordo com o calendário de lutas, as manifestações contra as reformas do dia 30 de junho serão divididas regionalmente, acontecendo concomitantemente em: São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Ribeirão Preto.

Na abertura, Luiz Carlos Motta, presidente da UGT-SP e da Fecomerciários, agradeceu a todos pela participação e envolvimento no evento. “Contamos com o engajamento de todos os nossos filiados nesta nova etapa da UGT Estadual. O momento de crise e instabilidade do País não permite mudanças que afetem a classe trabalhadora. É preciso haver um intenso debate. Nossa Central entende que a reforma trabalhista representa forte retrocesso nas relações capital e trabalho; fere a dignidade humana, amplia as desigualdades sociais e enfraquece os sindicatos. Precisamos lutar para acabar com estas reformas e promovê-las com a prévia participação de todos”.

Ricardo Patah, presidente nacional da UGT, parabenizou Motta por valorizar o interior do Estado ao realizar o seminário em Tupã. “Não somente a Capital deve ser protagonista, mas o Interior também. Eu me orgulho de poder estar dialogando com todos vocês nesta reunião em prol da nossa unidade".

Por sua vez, Amauri Mortágua, presidente do Sincomerciários de Tupã, disse: "Na qualidade de vereador desta cidade, eleito pelos trabalhadores, espero que este seminário seja extremamente eficiente para conseguirmos traçar um plano imediato de lutas contra as reformas neoliberais".

O evento foi ao encontro do chamado das Centrais para as manifestações de 20 a 30 de junho, que culminará com uma nova greve geral em defesa dos direitos sociais e trabalhistas. Nesse período, o foco é ampliar a mobilização em todos os Sindicatos, cidades e Estados, reforçando o contato com deputados federais e senadores para barrar as reformas.

No evento foi aprovada por unanimidade a "Carta de Tupã", documento, com 15 resoluções, contendo o posicionamento da UGT contra as reformas neoliberais do governo, a defesa dos direitos dos trabalhadores e as ações para fortalecimento da Central.

Em entrevista, Lia Marques falou sobre a importância do evento para o fortalecimento e união dos trabalhadores, além de se comprometer a incluir trabalhadores votuporanguenses na manifestação regional de Rio Preto, dia 30 de junho, onde trabalhadores de Fernandópolis, Rio Preto, Jales, Barretos, Araçatuba, Votuporanga e Catanduva se reunirão a partir das 10h. “Estamos confiantes e vamos fazer nosso trabalho em prol do trabalhador, nos colocando totalmente contra essas reformas absurdas que precarizam as relações de trabalho. Não aceitamos nenhum direito a menos!”, finalizou a presidente do Sincomerciários de Votuporanga.