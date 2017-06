Em todas as paróquias terão missas pela manhã; na Concha Acústica, celebração presidida por Dom Moacir será às 17h30, com união de todos os fiéis e procissão

publicado em 14/06/2017

Esta quinta-feira (15) é especial para a igreja católica de todo o mundo. Fiéis celebram o dia de Corpus Christi. Em Votuporanga, pela manhã, serão celebradas missas em todas as paróquias, sendo às 9h na Catedral. Já às 17h30, na Concha Acústica, a população se reúne para celebrar unida a solenidade deste dia, com a santa missa presidida por Dom Moacir e concelebrada pelos padres da cidade.

Após a comunhão, os fiéis sairão em procissão pelas ruas centrais de Votuporanga com o santíssimo sacramento pedindo as bençãos sobre nossa cidade e por todos os votuporanguenses. Como já é tradição, o caminho será preparado, a partir das 14H, com tapetes e velas coloridas por representantes de todas as paróquias

A procissão passará pelas ruas Amazonas, Ceará, Pernambuco e santa Catarina, retornando para a concha acústica para a benção solene de Jesus eucarístico.

Ação concreta

Como acontece desde 2007, as paróquias de Votuporanga se unem para arrecadar alimentos para o Hospital do Câncer de Barretos. As doações poderão ser entregues nas missas desta quinta-feira ou até segunda-feira (18/6), nas secretarias das paróquias.

Neste ano os alimentos arrecadados são arroz, feijão, leite e enlatados (ervilha, milho, extrato de tomate). Toda a arrecadação será encaminhada para entidade mantida pela Fundação Pio XII e que atende milhares de pessoas de todo o Brasil, inclusive muitos votuporanguenses.