O atleta votuporanguense Ulisses Tanque sagrou-se campeão Paulista de levantamento terra na categoria acima de 130 kg

publicado em 13/06/2017

Fábio Ferreira

Mais uma vez o votuporanguense José Ulisses de Andrade, conhecido como Ulisses Tanque, de 28 anos, conseguiu um excelente resultado no levantamento de peso. No fim de semana, Ulisses Tanque sagrou-se campeão Paulista na modalidade levantamento terra em São Carlos. Com a conquista, o atleta votuporanguense conseguiu classificação para o Campeonato Brasileiro da modalidade.

A vitória de Ulisses Tanque na categoria acima de 130 kg veio depois dele conseguir superar sua marca anterior e levantar 260 Kg. Além do título, Tanque faturou na competição o troféu Top 250, concedido aos atletas que levantaram mais de 250 kg.

“A meta era ter conseguido levantar 280 kg. Eu tentei, mas não consegui. Mesmo assim fiquei muito feliz pelo resultado. Agora é focar os treinamentos já visando a disputa do Brasileiro, que ainda não tem data e local definidos. Uma boa participação no Brasileiro pode render uma vaga para o Mundial na etapa Brasil”, comentou Ulisses Tanque.