Cerca de 450 multas foram aplicadas pelos agentes de trânsito em Votuporanga até o mês de maio

publicado em 17/06/2017

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

É crescente o número de ve ículos em Votuporanga, que já conta com uma frota de mais de 80 mil carros, motos, entre outros. Atualmente, a cidade tem 18 agentes de trânsito, ou seja, um para cada 4.445 veículos.

De acordo com o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), a recomendação, em média, é de um agente de trânsito para cada dois mil veículos. Assim, Votuporanga precisaria ter, no mínimo, 40 fiscais. No próximo concurso da Prefeitura, que oferecerá 73 vagas, constam duas para agentes de trânsito.

Segundo a pasta, os agentes executam serviços de apoio em eventos, interdição de vias, travessia de alunos nas entradas e saídas das escolas, orientações e fiscalizações no trânsito, sinalização em local de acidentes, apoio à equipe de sinalização de solo, palestras educativas nas escolas, entre outras. “Os agentes têm autonomia para aplicar todas as multas de competência municipal, porém não podem fiscalizar o que é de competência do Estado, como conservação de veículo, CNH, documentação vencida, entre outros aspectos”, explicou.

De janeiro a maio, cada agente aplicou, em média, cerca de 5 multas por mês. A Secretaria destaca, no entanto, que o intuito do trabalho realizado por eles não é a multa. “Multar não é função principal dos agentes de trânsito, muito pelo contrário, a intenção é trabalhar com o foco de conscientizar os motoristas a serem mais prudentes nas ruas da cidade, visando sempre a redução no índice de acidentes e, consequentemente, o aumento da segurança nas vias”, explicou Jair de Oliveira, secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança.

Ainda conforme a pasta, durante todo o mês de maio, por meio da Campanha de Educação no Trânsito pelo Movimento Maio Amarelo, os agentes de trânsito visitaram escolas municipais, estaduais e particulares para falar sobre o tema para cerca de 2 mil alunos.