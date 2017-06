De acordo com dados do Caged divulgados na tarde de ontem, em Votuporanga o setor de serviços contratou 343 pessoas

publicado em 21/06/2017

Daniel Castro

Os números não são altos, no entanto são positivos. Novamente, Votuporanga contratou mais do que demitiu. O saldo positivo é em 50 vagas de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados na tarde de ontem.

No mês de maio, foram registradas 838 demissões, porém são 888 contratações, o que resulta em 50 vagas com carteira de trabalho criadas.

O setor da indústria de transformação admitiu 259 trabalhadores e demitiu 202: saldo de 57. O serviço industrial de utilidade pública dispensou uma pessoa e contratou outra. A construção civil admitiu 80 trabalhadores e demitiu 113, resultando em -33 postos de trabalho.

O comércio mostrou saldo positivo em maio (sete vagas criadas), porque contratou 199 pessoas e demitiu 192. O setor de serviços também registrou saldo positivo (20). São 343 contratações e 323 demissões.

No setor da agropecuária, seis trabalhadores foram contratados e sete foram demitidos, resultando em -1 vaga.

No total do ano, são 4.779 contratações e 3.952 demissões, o que resulta em um saldo positivo de 827 vagas criadas.

No país, em maio, o mercado brasileiro abriu 34.253 novos postos de trabalho, segundo dados do Caged). É o segundo mês consecutivo e a terceira vez no ano em que o país registra mais vagas abertas do que fechadas. Em abril, o país já havia criado 59.856 mil vagas de emprego formal.

No acumulado do ano, o Caged contabiliza 48.543 postos de trabalho a mais, após dois anos de saldo negativo para o período. De janeiro a maio de 2016, o Caged havia registrado fechamento de 448.011 vagas e, no mesmo período de 2015, 243.948 vagas foram suprimidas.

Os setores que contribuíram com a criação de vagas formais em maio foram agropecuária (46.049 novos postos), serviços (1.989 vagas), indústria da transformação (1.433 vagas) e administração pública (955 novos postos de trabalho).