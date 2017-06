Data homenageia os doadores de sangue e conscientiza os não-doadores sobre a importância do ato

publicado em 14/06/2017

Depois de muitos anos, Votuporanga volta a celebrar hoje o Dia Mundial do Doador de Sangue com a Unidade de Coleta de Sangue em pleno funcionamento. O compromisso do prefeito João Dado de retomar o serviço para o município foi cumprido com a inauguração do espaço no último dia 5 de maio.

Desde então, já foram coletadas 172 bolsas de sangue e cadastradas 82 pessoas no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

“A implantação da unidade no município proporcionou mais comodidade aos voluntários em doar sangue, que antes tinham que se deslocar até o hemocentro de Fernandópolis e sabemos que isso era um obstáculo para muita gente. Agora, com a Unidade motivamos ainda mais esse ato tão importante para salvar vidas”, destaca o prefeito.

A secretária da saúde Márcia Reina explica que o objetivo da data é homenagear os doadores de sangue e conscientizar os não-doadores sobre a importância do ato, responsável por salvar milhares de vidas. “A unidade foi instalada em Votuporanga para otimizar o acesso dos doadores, e incentivá-los a doar sangue o ano todo, tornando-se um hábito permanente. Esse gesto voluntário é fundamental para quem depende da transfusão do sangue para sobreviver”.

Em pouco mais de 30 dias de funcionamento, 225 atendimentos foram realizados, totalizando a coleta de 172 bolsas de sangue e o cadastramento de 82 amostras no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Neste período empresas, instituições e parceiros têm firmado compromisso junto à unidade com o intuito de reunir um número cada vez maior de voluntários. Funcionários do Escritório Skala, do Senac Votuporanga, além de homens da polícia militar, bombeiros e bombeiros civis já aderiram à causa.

Doações

As doações podem ser feitas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, e no primeiro sábado do mês, também das 8h às 11h. Informações e agendamentos devem ser feitos das 7h às 12h e das 13h30 às 17h, no próprio local, anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte, ou pelo telefone 3426-7530, ramal 210.

Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional. A unidade de Votuporanga funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura, Hemonúcleo de Ribeirão Preto e Santa Casa de Votuporanga, com capacidade de coletar até 40 bolsas diárias e 60 no funcionamento aos sábados.

Quem pode ser doador

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade.

Não pode doar

Não é recomendada a doação para o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer. Quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco não deve doar.