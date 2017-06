Edílson Cesário Vieira pediu água boricada, mas recebeu água oxigenada e foi parar na Unidade de Pronto Atendimento

publicado em 18/06/2017

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Lavar o rosto com água oxi genada ao invés de água boricada ainda causa problemas para Edílson Cesário Vieira. Foi o que ele garantiu ao A Cidade. A Polícia Civil investiga o caso, e a vítima entrará com processo pedindo indenização.

Edílson, após ser operado de uma catarata, foi até uma farmácia localizada no centro de Votuporanga e solicitou água boricada, produto indicado pelo médico. No entanto, o atendente entregou água oxigenada, que o homem levou para casa, lavou os olhos e foi parar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com muitas dores.

A vítima, que mora no bairro São João e tem 45 anos, foi operada no dia 27 de abril e foi na farmácia no dia 2 de maio.

Segundo o homem, até hoje ele já gastou mais de R$ 1 mil com medicamentos, consultas médicas e viagens. “Estou gastando um dinheiro que eu poderia estar fazendo outra coisa. É complicado”, falou. Edílson contou que tem visitado constantemente um médico, que lhe passou uma pomada e m colírio. “Ele me disse que o produto foi como se a gente ficasse esfregando a mão no chão, então inflamou a retina e deu anemia por conta do produto”, contou.

Conforme ele, a Polícia Civil já ouviu pessoas da farmácia e em breve ele vai prestar depoimento. O homem entrará com processo contra a drogaria e pedirá indenização de R$ 50 mil. “Direto o meu olho fica coçando. Além do mais, eu constantemente preciso viajar, mas o médico pediu para eu dar uma maneirada”, comentou.

O caso