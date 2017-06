A vereadora Edinalva Azevedo e deputado Sebastião dos Santos estão confiantes com a implantação do restaurante popular na cidade

publicado em 23/06/2017

O deptado Sebastião dos Santos e a vereadora Edinalva destacaram a parceria em busca de melhorias para a cidade

Daniel Castro

A chegada do projeto para instalação do restaurante Bom Prato em Votu-poranga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deixou a vereadora Missionária Edinalva Azevedo e o deputado estadual Sebastião Santos contentes. Em conversa com A Cidade, os parlamentares, que são do PRB, ressaltam que mais um importante passo para a implantação da iniciativa foi dado.

Edinalva contou que a busca pelo Bom Prato acontece há algum tempo em Votuporanga, porém agora está bem mais próximo de ser concretizado. Ela explicou que apresentou um requerimento ao deputado, que por sua vez buscou acelerar a questão na capital. “Nossa cidade está se desenvolvendo e somos um polo na área da saúde, então nada mais justo contarmos com o restaurante popular”, falou.

A vereadora acrescentou que o município recebe um grande número de pessoas diariamente, principalmente por conta da área da saúde, por isso o Bom Prato será bastante relevante para o município.

Com quase seis meses de mandato na Câmara Municipal, Edinalva ressalta que a possível conquista do projeto é importantíssima, uma vez que atende justamente as pessoas que mais necessitam. “Quantas cidades não gostariam de ter esse restaurante, então estamos muito contentes”, disse.

A parlamentar destacou ainda que o deputado Sebastião Santos tem se mostrado bastante solícito em relação às reivindicações apresentadas por ela. “É um grande parceiro de Votuporanga”, resumiu.

Por meio de sua assessoria, Sebastião explicou que Edinalva é uma representante forte de Votuporanga e que ela trabalha pelo bem da população. “Nossa vereadora aí faz um trabalho independente, que busca sempre atender quem mais necessita”, apontou. Ele também comentou que conta com outras iniciativas na cidade, entre elas a criação de uma academia ao ar livre. “Todos os nossos projetos são por meio da vereadora Edinalva, então temos aí uma parceira forte pelo bem da comunidade”, frisou.

O Bom Prato é um programa de segurança alimentar do Governo do Estado de São Paulo foi criado em dezembro de 2000 com objetivo de oferecer à população de baixa renda, refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível. O almoço, com 1,2 mil calorias, composto por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época), tem custo de R$ 1 para o usuário.