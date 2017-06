A campanha, que é realizada das 8h às 12h, segue até esta sexta-feira e pode se estender

publicado em 22/06/2017

No local, as pessoas podem doar e pegar peças de roupas, calçados e também cobertores (Foto: Fábio Ferreira/A Cidade)

“Se puder, doe” e “Se precisar, pegue”. É com essas duas frases que varais com roupas penduradas na Praça Cívica, próximo da Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, estão chamando a atenção dos votuporanguenses. O “Varal Agasalho Solidário” é o nome do gesto que pode aquecer o inverno de muitas pessoas da cidade.

A população que passa pelo local, entre às 8h e às 12h, pode doar roupas que serão penduradas nos varais para que outras pessoas possam pegar. Calçados e cobertores também podem ser doados. A campanha segue até esta sexta-feira e pode se estender.

Segundo um dos idealizadores da campanha, Alexandre Guerra, a ideia surgiu após ver que iniciativas como essa são feitas em diversas regiões do Brasil. “Em um primeiro momento arrecadamos roupas de conhecidos e trouxemos para a praça. As pessoas estão passando por aqui para doar e levar roupas. A campanha está sendo bem aceita e a ideia é que se desenrole daqui pra frente”, afirmou.

Alexandre Guerra disse à reportagem do A Cidade que a ideia surgiu também pelo fato de outras campanhas serem direcionadas. “As campanhas geralmente são para entidades e aqui a proposta é que as roupas fiquem de fácil acesso para a população que precisa”, disse.

O idealizador da campanha afirmou ainda que a proposta pode seguir para pontos periféricos da cidade, já que diversas pessoas passaram pelo local para doar e retirar as peças. “Se for uma causa que as pessoas abraçarem, sempre que alguém tiver alguma coisa sobrando, nós vamos ver com a Prefeitura se as pessoas poderão deixar as peças em locais públicos para doação. A semente está plantada”, afirmou Alexandre Guerra. (Colaborou Gabriele Reginaldo)